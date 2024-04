Migranti, oltre 200 sbarcati a Ravenna a bordo della Life Support di Emergency

Ravenna, 10 aprile 2024 - Altri migranti a Ravenna. Alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina è attraccata stamattina - intorno alle 7.30 - la nave ong Life Support di Emergency: a bordo portava 202 persone, 169 uomini, 15 donne e 18 minori di cui 6 non accompagnati. Le operazioni di sbarco sono iniziate alle 8,15: i migranti vengono accompagnati al Circolo Canottieri alla Standiana per le visite sanitarie e gli adempimenti di polizia. I 202 migranti resteranno tutti in Emilia-Romagna ripartiti tra le varie province. A Ravenna ne resteranno 17.