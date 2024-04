Molestie in zona universitaria a Ravenna, gli studenti lanciano un questionario

Ravenna, 12 aprile 2024 – Negli scorsi giorni sono avvenuti "casi di molestie di genere" nella zona dell'Università a Ravenna, gli studenti lanciano un questionario. “Come studenti – dice Arianna Castronovo rappresentante del sindacato Studenti indipendenti di Giurisprudenza – sentiamo la necessità di interrogarci nel profondo su quanto università e città non siano un luoghi impermeabili alla violenza di genere. Crediamo per questo sia necessario partire dai vissuti e dalle esperienze personali della comunità studentesca che quotidianamente li attraversa”.

"Vogliamo domandare a studentesse e studenti se per loro il Campus di Ravenna rappresenti uno spazio sicuro – continua Castronovo – per elaborare da qui proposte con cui confrontarci con l’ateneo così da immaginare nuovi strumenti di sensibilizzazione e di contrasto alla violenza di genere”.

“Abbiamo per questo lanciato un’indagine per la comunità studentesca di Ravenna, attraverso un questionario – conclude Arianna –. Crediamo che la violenza, intesa in senso lato, non riguardi casi isolati, ma sia una condizione strutturale, per questo vogliamo interrogare tutti per elaborare risposte”.