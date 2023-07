Niballo, è l’ora delle prove Ecco i cavalieri allo stadio

Le cinque contrade faentine, reparto scuderie, continuano a lavorare per preparare la 66^ edizione del Palio del Niballo, in programma in notturna sabato 22 luglio. E stasera per i cavalieri che correranno la contesa avrà inizio la tre giorni di test sul campo gara, dalle 21 alle 23 allo stadio comunale. Altre sessioni di prove sono previste mercoledì 12 e venerdì 17 luglio. Eventuali serate di recupero, in caso di rinvii per maltempo, saranno lunedì 27 o martedì 18 luglio. Importantissimo il secondo turno di prove del 12 luglio quando si terranno le prove ufficiali, e verranno testati sia il cavallo da gara che la riserva. Sarà presente la Commissione veterinaria. Alla luce della esaltante prova dello scorso anno, con vittoria con 8 scudi dopo gli spareggi, il Borgo Durbecco con il fuoriclasse folignate Luca Innocenzi, appare ancora il grande favorito per il successo nel Niballo 2023, anche se porterà al debutto un nuovo cavallo. Il primo che potrebbe impensierirlo dovrebbe essere, alla luce della bella prova del 2022, Matteo Rivola del Rosso, alla sua terza presenza. Per il Verde in gara ancora Marco Diafaldi, 20 vittorie nelle giostre d’Italia, vittorioso al Niballo 2014 e 2015. Attenzione a Matteo Tabanelli del Nero. Da non sottovalutare neppure il giovane Gertian Cela, detto Gege, del Giallo, già vittorioso alla Bigorda 2022, e che, pur essendo al debutto alla corsa più importante, dispone di cavalli veloci e competitivi.

Questi gli organici delle scuderie, le vittorie al Niballo e i cavalli con l’idoneità per la pista del Palio. NERO: 17 successi, ultimo nel 2021. Capo scuderia, Pietro Emiliani. Tecnico, Igino Piazza. Maniscalco, Gabriele Visani. Veterinario, Pier Luigi Capodagli. Il cavaliere sarà il 27enne Matteo Tabanelli, 3 vittorie nelle giostre d’Italia, quella della Bigorda 2016 e il Niballo 2019 e 2021. Cavalli: Kelly in Black, vincitrice del Palio 2019 e 2021, Vega Durgalesa, Lethal Grey, Boracay. GIALLO: 3 successi, ultimo nel 2017. Capo scuderia, Matteo Rossi. Tecnico Cristian Lasi. Maniscalco, Gabriele Visani. Veterinario, Giuseppe Bassetti. Il ruolo di primo cavaliere compete al 22 enne Gela Certian, detto Gege. Cavalli: Ischia Porto, Ramona Danzig vincitrice Bigorda 2019 e 2022 , Foto di Rito (Selfie), Quackerjack. e All Our Dream. ROSSO: 32 successi, ultimo nel 2018. Capo scuderia, Gian Luca Maientti. Maniscalco, Andrea Coveri. Veterinario, Ugo Carrozzo. Alla terza partecipazione il 23enne Matteo Rivola, una vittoria nelle giostre d’Italia. Cavalli: Vanilla Cream, Coltre di Neve, Bide Tue, Maisimileaquesta, Cala di forno. VERDE: 7 successi, ultimo nel 2015. Capo scuderia: Ivan Berdondini. Tecnico, Massimo Conficconi. Veterinario, Umberto Ricci. Maniscalco, Simone Cioni. Il cavaliere del Palio, sarà il veterano Marco Diafaldi. Cavalli: Guaderiann, Blue Mayson, Green Commander e Il Carbonaro. BORGO DURBECCO: 8 successi ultimo nel 2022. Capo scuderia, Fabio Massimo. Maniscalco, Luca Ricci; veterinario, Umberto Ricci. Primo cavaliere sarà Luca Innocenzi, miglior giostratore d’Italia da anni, con oltre 60 vittorie in competizioni storiche con lancia. Cavalli: Princesse de Rio, Castellara saura, Perfectly, Livarot e Mister Armando.

Gabriele Garavini