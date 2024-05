Niballo tra un mese. E da giugno è Fanta Palio

Per Faenza, con l’arrivo di giugno tornano i colori dei cinque rioni e gli appuntamenti all’insegna di gare e socialità, in attesa di andare al campo "a disputar le Giostre". E finalmente, archiviati il Covid e in parte l’alluvione, il Niballo dopo tre anni torna alla normalità. "Tanti gli eventi in programma dal 2 al 23 giugno – ha spiegato la coordinatrice organizzativa, Benedetta Diamanti –, data della disputa del 67° Palio del Niballo. In caso di rinvio, la contesa si disputerà il 29 giugno in notturna in quanto il 30 giugno quando nel pomeriggio passerà da Faenza il Tour de France". I biglietti saranno in prevendita online, a prezzi invariati rispetto al 2023, a partire dal 27 maggio alle 12, su www.vivaticket.com e nei punti di vendita autorizzati. Quest’anno il Niballo arriva su Skytv nel programma ‘Una gita Fuori Porta’ e non ci saranno più le schede cartacee delle tornate ma un app segnapunti scaricabile da Google Play, opera di Fabio Garavini. A partire dal 3 giugno i rioni ospiteranno, sino alla vigilia delPalio, le cene nelle sedi.

Inoltre da quest’anno sarà possibile partecipare dall’1 giugno online al FantaPalio, un‘iniziativa promossa dal Comitato Giovani Rionali sulla falsariga del FantaSanremo o Fantacalcio. È confermato il servizio di diretta streaming sui canali ufficiali dei Niballo che permetterà di assistere in tempo reale alle Giostre e ai Tornei degli Alfieri Bandieranti e Musici, rientrati in Fisb. È stato presentato, poi, il Drappo del Palio, bel lavoro dell’artista faentino ma trapiantato da tempo in Toscana, Giancarlo Montuschi il quale ha illustrato l’opera di "pop art, fra fumetto e pittura medioevale, con un San Pietro dal viso pulito e le vesti con i colori di Faenza; in alto il Duomo e poi, stilizzate, la chiavi". Sarà invece di Alexandra Massari, 24 anni, la bella ceramica del ‘Liocorno’ che sarà assegnato alla migliore dama del corteo del Palio 2024. Il sindaco Massimo Isola ha elogiato "il lavoro dei tanti volontari rionali che tengono in auge una manifestazione che fa rivivere il passato, ma in modo rigoroso e culturale, e che da generazioni oramai mantengono piu’ che vivi i Rioni, parte importante della citta. Poi debbo ringraziato pubblicamente, per il grande lavoro svolto con saggezza, pazienza e grande capacità, e gratuitamente, per oltre vent’anni, Fausto Brugnoni e Antonio Lolli che hanno dedicato un pezzo della loro vita al Palio e da quest’anno verranno sostituiti da Cristian Malavolti, nuovo Podestà della Giostra, e Nicola Solaroli, Maestro di Campo".

Terminate ieri mattina le visite veterinarie di abilitazione al campo di gara, sono 25 i cavalli idonei dei rioni. Rosso: Vanilla Cream, Coltre di Neve, Bide Tue, Maisimileaquesta, Tempesta Blu. Borgo Durbecco: Princesse de Rio, Farai Strada, Perfectly, Gun-jo e Mister Armando. Verde: Guaderiann, Monsieur Polly, Green Commander vincitore Palio 2023, Magia dei Sapori e Orchis. Nero: Lethal Grey, Kelly in Black vincitrice Palio 2019 e 2021, Borakay, Zorzittu e Doublethink. Giallo: Ramona Danzig, Ischia Porto, All Our Dream, Foto di Rito e Artigiano. A questo punto non resta che attendere che il 27 maggio allo stadio abbiano inizio le prove libere della 25^ edizione della Bigorda D’oro. Questi, a meno di sorprese dell’ultima ora, i cavalieri attesi al campo di gara. Verde: Palio, Marco Diafaldi, (Vincitore 2023). Bigorda, Stefano Venturelli. Borgo Durbecco: Palio, Luca Innocenzi. Bigorda, Enrico Gnagnarella. Rosso: Palio, Matteo Rivola. Bigorda, Daniele Leri. Nero: Palio, Manuel De Nobili. Bigorda, Alberto Liverani. Giallo: Palio, Gela Certian detto Gege. Bigorda, Davide Ricci, (debuttante).

Gabriele Garavini