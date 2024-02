Palasport, montate le gradinate a Ravenna. “Ora sarà installato il primo anello”

Ravenna, 8 febbraio 2024 – Il nuovo palasport di Ravenna avanza e si punta a terminare il grosso dei lavori entro fine anno. "Proprio in questi giorni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte – sono state montate le gradinate e in settimana verrà installato il primo anello. Poi si proseguirà con i getti in cemento armato per la messa in opera della copertura metallica".

I materiali sono già tutti in cantiere e ora si sta verificando lo spessore delle zincature sulle capriate. Per la copertura serviranno 8 travi lunghe 79,5 metri dal peso di 833 tonnellate e la posa avverrà nel corso della primavera. Sul fronte dei tempi regna ancora l’incertezza vista la complessità del lavoro da svolgere. "Contiamo entro l’anno di terminare le opere principali della struttura e avviare l’impiantistica. Se riusciremo a inaugurare la struttura entro fine anno è prematuro dirlo. Di certo, ci impegneremo al massimo per farlo", conclude la Del Conte.

La spesa totale supererà i 20 milioni (rispetto ai 15,5 previsti prima di Covid e inflazione galoppante), i lavori sono iniziati nel 2019 con l’obiettivo dichiarato di concludersi nella primavera 2021 poi rinviato per varie problematiche intercorse, dal Covid all’interdittiva antimafia del Consorzio Research. La nuova struttura – con campo principale e due palestre secondarie che possono fungere da spazi per il riscaldamento delle squadre che poi giocheranno sul campo principale oppure come palestre per le tante realtà sportive del territorio ravennate - sarà in grado di ospitare un massimo di 6.020 spettatori per eventi sportivi ma non solo.