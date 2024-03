Passaporti, ecco l’open day. Sportello aperto domenica 17: "Ma poi i cittadini non li ritirano"

Il boom di richieste di passaporti ha messo ko la Questura di Ravenna. Ma ora si cerca di correre ai ripari e il primo segno tangibile del tentativo di venire incontro alle richieste dei cittadini saranno gli open day, primo dei quali domenica 17, dalle 8.30 alle 13.30 presso la Questura e i Commissariati di Faenza e Lugo. L’apertura straordinaria è riservata ai cittadini che necessitano del titolo di viaggio per recarsi all’estero con urgenza e con partenza prevista entro il 30 aprile compreso. Ogni utente interessato dovrà avere al seguito, oltre ai documenti necessari al rilascio del passaporto (ricevuta del pagamento, contrassegno amministrativo, foto, modulistica e via dicendo), la documentazione comprovante i motivi di urgenza.

Gli open day non cancellano la difficoltà di non riuscire neppure a prendere un appuntamento (stessa situazione anche nella mattinata di ieri) partendo dal portale del ministero dell’Interno, ma almeno alleviano le difficoltà maggiori e chi vuole ha la possibilità di mettersi in coda fisicamente presso gli uffici e non solo on line. Secondo quanto riportato dalla Questura, i problemi maggiori sul fronte dei passaporti sono nati dal boom di richieste post Brexit e post Covid. Post Brexit perché per entrare nel Regno Unito ora serve il passaporto e, considerata la mole di italiani che per varie ragioni ci devono/vogliono andare, la situazione ha pesato; poi, con il post Covid si è tornati a viaggiare sia per lavoro che per turismo e da qui il boom di richieste che gli uffici non erano pronti a fronteggiare. E, pur con una situazione a macchia di leopardo in Italia, il meccanismo è andato in crisi. D’altra parte le iniziative per migliorare il servizio non si fermano all’open day ma verranno messi in campo progetti per migliorare l’efficienza degli uffici che a Ravenna sono aperti per il rilascio dal martedì al giovedì al mattino dalle 8,30 alle 12,30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17. E secondo la Questura qualche colpa ce l’hanno pure i cittadini che chiedono in massa i passaporti e poi non li ritirano, come testimonia la pila di documenti richiesti, redatti ma poi non ritirati anche in città.

Per i casi urgenti è possibile inviare una posta elettrica certificata alla Questura (dipps167.00N0@pecps.poliziadistato.it) oppure presentarsi di persona agli uffici con la documentazione che attesta l’urgenza e l’indifferibilità del viaggio per lavoro, studio, salute e turismo che sarà poi vagliata dagli uffici. Resta imprescindibile il criterio della residenza perché il passaporto va chiesto nell’ambito della provincia in cui si risiede; chi intende richiedere il passaporto presso un diverso luogo di domicilio o di dimora, dovrà illustrare le ragioni per le quali non possa presentare istanza presso l’Ufficio competente in base alla sua residenza.

Giorgio Costa