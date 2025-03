Pavone d’Oro al via. Primi semifinalisti del concorso canoro. Il ricordo di Pape Gurioli

Dopo lo stop di venerdì, sabato sera il Teatro Masini di Faenza ha accolto la ripresa della 44ª edizione del Pavone d’Oro, il concorso canoro per giovani under 18 nato nel 1969 su iniziativa di Don Italo Cavagnini. La serata si è aperta con una spettacolare esibizione della Compagnia del Cancello, che ha portato sul palco un brano tratto dal musical The Greatest Showman, perfettamente in linea con il tema scelto per l’edizione di quest’anno.

IEri pomeriggio e oggi alle 20 l’ultima semifinale, quando verranno annunciati i finalisti e i tre Premi Speciali assegnati dal Comitato Organizzativo. I riflettori saranno poi puntati sulla finalissima di sabato 22 marzo, sempre al Teatro Masini, dove i migliori talenti si contenderanno il titolo. Come già avvenuto nella scorsa edizione, il pubblico ha potuto esprimere il proprio voto in tempo reale tramite QR code, affiancando il giudizio della giuria tecnica. I primi tre finalisti già qualificati sono: Frida Ternetti – Regalerò un sogno (Categoria A); Sofia Bertaccini – Ti sento (Categoria B); Samuele Bertoni – Lose Control (Categoria C).

La serata è stata anche un’occasione per ricordare con commozione Pape Gurioli, storico presidente della giuria tecnica, scomparso lunedì 12 marzo a soli 65 anni. “Difficile immaginare la giuria senza di lui” è stato il pensiero condiviso sul palco.

Ma le emozioni non sono finite qui: tra una performance e l’altra, il maestro Gabriele Bertozzi ha sorpreso il pubblico inginocchiandosi di fronte alla compagna di vita, Antonella Donatini, per chiederle di sposarlo. Un fuori programma che ha scatenato un’ovazione in sala.

Il Pavone d’Oro conferma ancora una volta la sua forza con un format vincente, grazie alla musica rigorosamente live della band ufficiale, ai musicisti di Artistation, al coro di voci bianche diretto da Daniela Peroni e al coro del Pavone d’Oro. A condurre la manifestazione, con il consueto entusiasmo, sono Enrico Palli, Sandro Bucci, Mattia Delpopolo e Simone Leonardi.