"Personalmente non vedo l’ora"

Katia Ciavarella lavora in un bar di piazza del Popolo e, indicando il balconcino di Palazzo Merlato, dice: "Hanno detto che si affacceranno da lì: io non vedo l’ora di vederli. Sono molto curiosa di vederli di persona perché li ho sempre seguiti in televisione, è un’occasione unica Trovo che l’arrivo dei reali sia una cosa molto positiva per la città, ma bisogna anche sapersela giocare bene. Bisogna fare in modo che le persone sappiano di questa visita, che Ravenna sia su tutti i giornali e telegiornali, altrimenti potrebbe passare tutto inosservato. Da quello che vedo io, molte persone ancora non sanno dell’arrivo imminente di Re Carlo e Camilla, ci vuole più pubblicità".