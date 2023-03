Posa di massetti usando il camion

Due addetti alla posa di massetti di sottofondo Scadenza il 6 aprile 2023.

Un’azienda di Ravenna cerca due figure professionali che si occupino della posa di massetti di sottofondi usando il camion con un impianto di miscelazione e di pompaggio. Il lavoro proposto dalla società ravennate si svolge nei cantieri dell’Emilia-Romagna nei quali opera la ditta bizantina.

L’azienda richiede un’esperienza di almeno 6 mesi nella guida e nella messa in funzione di camion con impianto di miscelazione e nella livellazione del sottofondo con strumenti edili, come ad esempio la staggia. È richiesto, inoltre, il possesso della patente di categoria C, per la guida del camion con l’impianto. Il contratto proposto alle figure ricercate è a tempo determinato ed è della durata di 6 mesi. La sede del lavoro è a Ravenna e l’orario è a tempo pieno con questo impegno giornaliero: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.