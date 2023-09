"Pregiudicati al bar": chiuso l’ex Kristal di via Naviglio

Il questore di Ravenna Lucio Pennella ha disposto la chiusura per quindici giorni del bar Alida (ex Kristal) in via Naviglio, in centro a Faenza.

Il provvedimento si è reso necessario per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, venute meno più volte, tanto da indurre il questore ad applicare l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nel corso dell’ultimo semestre, infatti, agenti di polizia e carabinieri hanno effettuato numerosi controlli dei clienti del bar, spesso già noti per reati quali produzione e spaccio di stupefacenti, ma anche rapina, furto, immigrazione clandestina, rissa, lesioni personali a pubblico ufficiale e danneggiamento, riscontrando che l’esercizio commerciale era diventato un luogo di aggregazione assidua e continua di persone pericolose, dedite ad attività illecite. Da qui la decisione della chiusura per due settimane.