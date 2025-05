Problemi di viabilità in via Redipuglia

Abito a Ravenna in via Redipuglia, quartiere San Rocco. A questa via, un po’ stretta per la verità, fu assegnato a suo tempo il senso unico con divieto di sosta sul lato sinistro (con rimozione) molti anni fa.

Negli anni successivi, fino a poco tempo fa, il divieto di sosta sul lato sinistro della via ha consentito ai camion della nettezza urbana di effettuare anche di notte lo svuotamento dei cassonetti. Oggi, con l’introduzione della raccolta porta a porta, i camion utilizzati per questo servizio hanno dimensioni assai ridotte, ma il divieto di sosta con rimozione è rimasto. Recentemente, sul lato destro della via, sono state ricavate 3 (tre) aree di sosta riservata a disabili.

Per i motivi sopra esposti è evidente che chi abita sul lato sinistro della strada e, come oggi succede, ha un solo garage/posto auto e possiede 2/3 automobili, si trova in difficoltà e lascia l’auto giorno e notte parcheggiata sul marciapiede di fronte a casa.

Di conseguenza chi abita sul lato destro ha difficoltà ad entrare ed uscire dal proprio garage/posto auto anche se quasi tutti hanno provveduto a richiedere il passo carraio e pagano la relativa tassa.

Lettera firmata