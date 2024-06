Processo omicidio Molducci a Ravenna, il pm: “Condannate il figlio”

Ravenna, 3 giugno 2024 – Alle battute finali il processo per la morte di Danilo Molducci, il medico di Campiano trovato senza vita nella sua casa il 28 maggio 2021. Stamattina il pm nel corso della sua requisitoria ha chiesto l'assoluzione per la badante e la condanna del figlio, Stefano, residente di Terra del Sole, per omicidio.

“Inizio dalla fine – ha detto il pm Angela Scorza – per dire che chiederò l'assoluzione di Susma in quanto nel processo non sono stati acquisiti elementi univoci e incontrovertibili per ruolo concorsuale. Completamente diverse le richieste per Stefano Molducci ritenuto responsabile dell' omicidio del padre. Sono emerse prove univoche e solide: ha pensato, programmato ed eseguito l'omicidio del padre avvalendosi di plurimi depistaggi. Ha ampiamente sfruttato a sfavore della badante la circostanza delle ricette, effettuando il depistaggio per la richiesta di riscontro diagnostico e il trafugamento di farmaci".

"Susma va assolta per non avere commesso il fatto. Per Stefano Molducci: responsabile dell'omicidio pluriaggravato del padre, non ho trovato ipotesi ragionevoli alternative. Raro trovare in omicidi come questi una condotta portata avanti con determinazione ma anche grande intelligenza: la principale sospettata sarebbe stata la Susma al punto di simulare solidarietà con assegno 25 mila euro per spese legali. Chiedo quindi la pena dell'ergastolo". In seguito parleranno gli avvocati della difesa, già in giornata potrebbe esserci il verdetto.

Notizia in aggiornamento