Raccolta di materiale scolastico e fondi per bimbi in difficoltà La Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna promuove "Tutti i bambini vanno a scuola", un'iniziativa di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà a mandare i propri figli a scuola con un corredo adeguato. Donazioni in denaro e materiale scolastico possono essere effettuate presso i punti vendita della città.