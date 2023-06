Raccolta di stivali e badili in via Canale Inferiore a Lugo Aperto un conto corrente

Auser provinciale Ravenna, in collaborazione con Cgil, organizza una raccolta di materiale (intitolata ’Ripartiamo insieme’) tramite la quale è possibile donare ai territori alluvionati materialie come stivali di gomma, badili, spazzoloni, pompe aspira acqua, secchi, carriole, guanti, tute usa e getta. Il materiale donato può essere recapitato al punto di raccolta di via Canale Inferiore Destra 4 a Lugo, all’ex ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per informazioni: 3284269286. Auser Nazionale organizza anche una raccolta fondi per le popolazioni alluvionate.

Le donazioni si inviano all’iban IT11P0103003201000002829295, intestato ad Auser ODV Associazione Nazionale.