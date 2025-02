"Ragazzi specchio di una società fragile"

"Nel mio lavoro, incontro adolescenti che soffrono d’ansia, panico e depressione: sono lo specchio di una società fragile e in crisi. Sui banchi di scuola, fin da piccoli si confrontano con un ambiente competitivo, dove bisogna essere bravi, perfetti. Lo impone la società, ma spesso anche i genitori. Il dato positivo è che per i giovani di oggi chiedere aiuto non è più una vergogna. In questo contesto, i centri giovanili ogni giorno cercano di valorizzare il protagonismo degli adolescenti, attraverso attività che partono sempre dai loro interessi e curiosità, e ascoltando le loro esigenze. Sono luoghi di incontro per conoscere se stessi e gli altri".