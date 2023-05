Ravenna Centro Storico, proventi devoluti all’asilo Crescere insieme

Si è svolta domenica la Fiera del Gallery, tradizionale appuntamento con la fiera del riuso che da oltre 10 anni vede centinaia di espositori privati vendere tutto ciò che sarebbe attinenti dedicato al macero, valorizzando fra l’altro un sistema di economia circolare sempre più importante e diffuso. L’associazione Ravenna Centro Storico – che opera da 11 anni e conta 300 associati – ha devoluto, come d’abitudine, il frutto della propria attività ad associazioni ed enti, in quella logica di ricaduta delle risorse sul territorio che dal primo giorno anima la sua attività. Devoluti i proventi della sfilata canina amatoriale all’associazione Enpa, che si occupa del benessere degli animali, 300 euro all’associazione Cockers angel cocker spaniel rescue Italia Onlus, che si occupa del recupero di cocker ed un contributo è stato dato all’associazione Spazio 104, nota a Ravenna per il grande lavoro che fa nel mondo della disabilità e dell’integrazione, alla quale è stata commissionata la merenda offerta a tutti i partecipanti al mercatino.

Ma la donazione più importante e’ stata fatta all’asilo privato ’Crescere insieme’, al quale sono andati 1500 euro frutto della raccolta effettuata lo scorso anno in occasione del decennale di Ravenna Centro Storico proprio grazie alla collaborazione con Fortunata Franchi, titolare dell’asilo, e grazie alla generosità dei genitori dei bimbi che lo frequentano, con la quale era partito un progetto per l’acquisto di un mezzo poi arenatosi per questioni burocratiche: "siamo certi che la passione di Fortunata saprà mettere a frutto questo piccolo importo per il benessere dei suoi bimbi consapevoli (come ricordato da lei in occasione del suo intervento di ringraziamento) come anche il sistema privato meriti di essere aiutato, dato il servizio che svolge per la collettività: anche in questo Ravenna Centro Storico ha fatto da capofila".