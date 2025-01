Riaperto il Palazzo di Teodorico. Ma solo un giorno alla settimana: "Ci vorrebbe più personale"

Conclusi i lavori di adeguamento alla normativa antincendio, il Palazzo di Teodorico di via di Roma da ieri è di nuovo aperto e si potrà visitare ogni lunedì dalle 8.30 alle 13.30, ultimo ingresso alle 13.15. Gli orari di apertura ridotti sono dovuti alla carenza di personale, un problema antico che negli anni scorsi aveva creato difficoltà anche nella gestione degli altri siti che fanno capo ai Musei nazionali di Ravenna, alcuni dei quali, il Mausoleo di Teodorico, il battistero degli Ariani e la basilica di Sant’Apollinare in Classe, sono patrimonio dell’Unesco. "Al momento – spiega il direttore dei Musei nazionali di Ravenna, Andrea Quintino Sardo – abbiamo ottenuto tre nuovi addetti alla vigilanza e si spera che ne arrivino altri due a breve. Si tratta comunque di numeri esigui rispetto alla necessità, perché ci sono stati diversi pensionamenti. Per essere in numero adeguato ci vorrebbe almeno una ventina di persone in più, da distribuire tra gli uffici e la sorveglianza dei siti. Siamo in attesa di capire dal Ministero quali risorse potranno esserci".

Il Palazzo di Teodorico si può visitare con l’accompagnamento del personale, questo consente di accedere al primo piano dell’edificio, collegato al piano terra da una stretta scala. Qui sono custoditi bellissimi mosaici provenienti dal Palazzo stesso. Sono i resti di numerose pavimentazioni venute alla luce durante una campagna archeologica risalente ai primi del Novecento.

"È necessario accedere a piccoli gruppi, per questo bisogna essere accompagnati, la visita non necessita comunque di prenotazione" aggiunge Sardo.

"I lavori effettuati – prosegue –

erano funzionali all’ottenimento dei certificati antincendio. A breve inizierà il restauro di tutta la cancellata esterna, un intervento che non influirà sull’accessibilità al sito da parte dei visitatori. Il progetto relativo alla cancellata è già pronto, è questione di poco".

Riguardo agli orari di ingresso di tutti i siti dei Musei nazionali di Ravenna, il Mausoleo di Teodorico è aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30, dal venerdì alla domenica dalle 8.30 alle 16.30; il Museo nazionale dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 13.30; Sant’Apollinare in Classe tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30, ad eccezione della domenica che apre alle 13.30; il Battistero degli Ariani dal lunedì al giovedì osserva l’orario 9/12, dal venerdì alla domenica 9/17.

"La mancanza di organico – conclude il direttore Sardo – ci costringe a fare i salti mortali, ma manteniamo la regolarità dell’orario invernale, così come proseguono le attività all’interno del Museo nazionale, dai laboratori alla didattica alle presentazioni dei libri". Nuovo di zecca è il sito dedicato ai monumenti: https://museiravenna.cultura.gov.it.

a.cor.