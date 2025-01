Rifiuti, sei incontri sulla nuova tariffa puntuale

Un calendario di incontri per illustrare ai cittadini come funziona la nuova tariffa corrispettiva puntuale. Dallo scorso 1 gennaio infatti la Tari non c’è più: è stata sostituita dalla nuova tariffa, che tiene conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto dalle singole utenze. Hera infatti, grazie al sistema porta a porta introdotto sul territorio negli ultimi anni, è in grado di rilevare la quantità di rifiuto secco prodotto da ogni utenza, partendo dall’assunto che chi differenzia bene non ha necessità di gettarne molto. "Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato – si legge in una nota del Comune – e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, vetro. Il passaggio alla tariffa corrispettiva puntuale rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale dei rifiuti per aumentare la raccolta differenziata".

Infatti, prosegue la nota, con la nuova tariffa Hera "avvantaggerà i cittadini che fanno bene la raccolta differenziata. In concreto, le buone abitudini consolidate per la nuova raccolta dei rifiuti rimarranno tali: ai cittadini verrà semplicemente richiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre, come al solito, il contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato, con il codice a barre personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate".

Per illustrare tutte le novità della nuova tariffa e chiarire i dubbi dei cittadini sono stati organizzati sei incontri con la cittadinanza, dal 14 gennaio al 4 febbraio. Il primo si terrà martedì prossimo, 14 gennaio, alle 20.30 nella sala riunioni degli uffici tecnici comunali, in piazza XXV Aprile a Cervia. La serata è rivolta ai cittadini di Cervia e Milano Marittima. Giovedì 16 gennaio alle 21 invece coloro che vivono a Pinarella e Tagliata potranno partecipare all’incontro che si terrà nella sede del consiglio di zona, in viale Abruzzi 53 a Pinarella. Martedì 21 gennaio alle 20.30 l’appuntamento per i cittadini di Pisignano, Cannuzzo, Villa Inferno e Montaletto è al centro sociale in via Zavattina 6/d a Pisignano-Cannuzzo. Giovedì 23 gennaio sarà la volta dei castiglionesi, che alle 20.30 potranno chiarire i propri dubbi nella sala del consiglio di zona nell’ex scuola materna Missiroli, nel vialetto Boni a Castiglione di Cervia. Martedì 28 gennaio alle 20.30 tocca a Savio, con l’incontro che si terrà al Palasavio, al centro sportivo di via Tamigi 11. L’ultimo appuntamento è quello di martedì 4 febbraio alle 20.30, per i cittadini di Malva Nord - Terme: in questo caso la serata si terrà alla sala Malva, in via Papaveri 43 a Cervia. L’amministrazione comunale, che promuove gli incontri, invita tutta la cittadinanza a partecipare.