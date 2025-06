Riflessione sulla democrazie. Tutto esaurito per Scurati

Una riflessione sulla fragilità della democrazia, sul rischio dell’indifferenza e della mancata partecipazione, a cavallo tra storia e presente, ancora più attuale visto l’esito della campagna referendaria appena conclusa.

Questo il tema attorno a cui ruoterà l’incontro con lo scrittore Antonio Scurati, che venerdì prossimo incontrerà la cittadinanza alle Artificerie Almagià di Ravenna, intervistato dalla giornalista di SkyTG24 Giovanna Pancheri.

Romina Maresi, vicepresidente vicaria di Legacoop Romagna, aprirà i lavori alle 17. Seguiranno i saluti del Sindaco Alessandro Barattoni e dei presidenti di Anpi Ravenna e di Conad, Renzo Savini e Mauro Lusetti. Alle 17.30 prenderà il via il dialogo su identità e memoria storica con l’autore della celebre serie ìM. il figlio del secolo’i. Le conclusioni saranno a cura di Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna.

"Sarà inevitabile - dicono il presidente di Legacoop Romagna Lucchi e la Vicepresidente vicaria Maresi - che il confronto con Scurati diventi anche l’occasione per sentire le sue valutazioni sui referendum. Le consultazioni non hanno raggiunto il quorum, così come in molti casi precedenti, e hanno potuto contare su una partecipazione al voto non degna della storia del nostro Paese. Parleremo anche di politica troppo urlata, schiava dell’ “oggi e subito” e dell’ennesima dichiarazione gridata sui social del momento. Mentre gli italiani, e noi cooperatori in particolare, poiché democrazia e partecipazione sono i nostri valori fondanti, proprio dall’esito dei referendum abbiamo vista confermata una lezione che ci colpisce come un pugno allo stomaco: non possiamo arrenderci ad una democrazia cosí vulnerabile, che va rafforzata e tutelata. É indubbio, infatti, che a 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo, i principi costituzionali che accompagnarono la nascita della Repubblica nel dopoguerra, sono ancora attuali, necessari, insostituibili".

L’incontro è organizzato da Legacoop Romagna e Anpi Ravenna, in collaborazione con Conad e sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito e sui social di Legacoop Romagna.

I biglietti sono ufficialmente esauriti. Sul sito https://bit.ly/LaDemocraziaFragile vengono resi disponibili i posti eventualmente liberati a seguito di rinunce.