"Ritardi dei treni, la situazione è monitorata?"

Disservizi e ritardi del servizio ferroviario in Bassa Romagna sono al centro di un’interrogazione alla giunta regionale dei consiglieri del Pd Eleonora Proni e Niccolò Bosi. "I disservizi segnalati includono ritardi sistematici, sospensioni frequenti del servizio e difficoltà di coincidenza con gli autobus presso la stazione ferroviaria di Ravenna", spiegano Proni e Bosi. "Tenendo presente che le famiglie ogni anno sborsano per l’abbonamento studenti tra 350 e i 450 euro, molto pesante per i bilanci familiari, è necessario garantire a loro e a tutti gli altri utenti un servizio moderno ed efficiente. Pertanto chiediamo alla giunta regionale se sia attivo un monitoraggio dei disservizi e se siano state avviate azioni di confronto con Rfi".