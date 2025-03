Rosenberg, una mostra con un pensiero agli alluvionati di Traversara

Sarà una mostra all’insegna della solidarietà ’Grano Salis’ di Margherita Levo Rosenberg, da sabato ai Magazzini del Sale Torre in via Nazario Sauro. Rosenberg è una particolarissima interprete dell’arte concettuale. Una trentina saranno le installazioni che entreranno in questo spazio dei Magazzini del Sale - dove ogni pietra trasmette la storia di quanta fatica questo sale abbia consumato - fondamenta del mio operare, la ricerca di senso ma anche di sapore e di magia, dell’esistenza, insomma di quel condimento che solo un grano di sale può dare. E poiché il linguaggio è sedimento di culture ed esperienze, la pluralità di senso che questo elemento ha assunto nella nostra storia, è indice della fatica di dare un nome alla complessità del vivere. L’intento dell’artista è quello di riuscire a mettere in ogni visitatore un piccolo, minuscolo granello di sale.

Margherita Levo Rosenberg torna ad esporre in regione dopo diversi anni, successivamente all’acquisizione di una sua opera dal Beaubourg di Parigi e in contemporanea con le esposizioni di Palazzo Robellini di Acqui Terme, Den Hag in Olanda e Osaka in Giappone è per la prima volta a Cervia. All’interno dell’esposizione di potranno ammirare fra le altre, i lavori dell’installazione “Pensieri d’acqua e di Fango” realizzate usando un telo da proiezione alluvionato e recuperato durante gli allagamenti di Genova del 1992. Le opere, utilizzano la forma del “rovello” per innescare la riflessione e, la policromia di colori e fango, per attirare l’attenzione. Il ricavato di queste opere sarà devoluto all’Associazione Traversara in Fiore per aiutare gli alluvionati. Inaugurazione sabato alle 16.30. Ogni giorno: 15-19 - giovedì e Festivi: 10-13 e 15-19 - Ingresso libero; fino al 15 aprile.