Sabri Bebè verso i dieci anni di vita

Sabri Bebé, abbigliamento unisex per bambini da 0 mesi a 16 anni, è a Russi, in via Maccabelli 11/13, nei pressi della piazza. L’attività è nata nel settembre 2014 ed è dunque prossima ai 10 anni di vita. Sabrina Polidori è la titolare che, part time, si avvale della collaborazione della commessa Cristiana.

"Sabri Bebè – ha spiegato Sabrina Polidori – ha preso il via il 1° settembre del 2014. È nato tutto molto per ‘gioco’. La precedente attività, sempre legata all’abbigliamento bimbi, era chiusa da 8 mesi. Sono partita quasi per scommessa e, per il momento, posso dire che è stata una intuizione vincente, anche se, il 2023, è stato un anno difficilissimo, da dimenticare in fretta, sotto molti punti di vista. Ancora oggi infatti paghiamo le conseguenze dell’alluvione. L’autunno non è mai arrivato. Per chi, come la sottoscritta, avrebbe dovuto vendere abbigliamento pesante, non è stato d’aiuto. Per fortuna è arrivato il Natale che ci ha un po’ aiutato".

Dal 4 dicembre 2019, l’attività ha cambiato sede, anche se di pochissimi metri, spostandosi di due numerici civici, ovvero da una location di circa 30 metri quadrati, ad una più ampia, di circa 58 metri quadrati, con 3 vetrine. Il trasferimento ha consentito di organizzare un piccolo magazzino, rendendo più accogliente tutto l’ambiente che si suddivide in due vani, l’uno destinato all’abbigliamento fino ai 2 anni, l’altro riservato ai capi da 3 a 16 anni. Sabri Bebé, propone dunque abbigliamento per neonati e bambini.

Nel negozio di via Maccabelli a Russi, si trova tutto, dall’intimo al vestitino, al cappottino al capospalla. Per quanto riguarda l’intimo, dal body per neonato fino alla canottierina e alla mutandina taglia per 14 anni. Qualche idea? Corredino nascita a partire da 0 mesi con tutina, body, accappatoio, copertina e tutto l’occorrente, e anche il ‘kit ospedale’.

Poi c’è la linea più ‘new born’, ovvero ‘crescita’, che va dai 6 ai 18 mesi, sviluppandosi per tutto l’abbigliamento, dalla maglieria al pantalone, ai vestitini ai giubbotti con accessori come sciarpine, berrettini e cappellini. Poi si prosegue con la fascia 2-3 anni, che arriva fino alla taglia 16.

Per quanto riguarda i marchi, si va dall’azienda che propone capi per cerimonia, soprattutto a primavera, fino all’azienda che propone capi più casual e sportivi, come felpe e maglioni. I generale, i brand di riferimento sono Petit Bateau, Diesel, Lab84 e Mayoral. "Puntiamo molto – ha proseguito la titolare Sabrina Polidori – sulla qualità, in particolare quella dei tessuti, con una attenzione specifica al cotone naturale, evitando il sintetico, che invece è più appannaggio delle catene commerciali. I nostri clienti? Molti sono ovviamente di Russi, ma lavoriamo anche con persone che vengono da tutto il circondario, così come da Faenza, Ravenna, Bagnacavallo e Lugo".

Fra gli eventi a cui partecipa Sabri Bebé, c’è la tradizionale sfilata che viene organizzata nel giorno inaugurale della ‘Fiera dei sette dolori’: "A livello promozionale – conclude Sabrina– , oltre che fare un forte affidamento sul classico passaparola, devo dire che siamo molto attivi anche sui social network, in particolare con le pagine e i profili su Instagram e Facebook".

Sabri Bebé di Russi è aperto tutti i giorni, esclusa la domenica e il giovedì pomeriggio, con i seguenti orqari: dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.