Sambi, 2024 d’oro

Un anno splendido, il 2024, per Jolanda Sambi. La 15enne ciclista ravennate, nipote e figlia d’arte, è stata tra le protagoniste assolute nella categoria Allieve, mostrando di essere sulla strada giusta per percorrere le orme del nonno Luciano – una vittoria al Giro di Toscana professionisti come vetta della sua carriera– e di papà Christian, una ventina di successi tra i dilettanti, che è il suo direttore sportivo, alla Up Calderara Stm Riduttori, club per il quale Jolanda ha iniziato a correre nel 2022, dopo gli esordi al Pedale Azzurro Rinascita Ravenna e una stagione alla Cotignolese.

Il salto di qualità è avvenuto proprio l’anno scorso, dopo due buone stagioni negli Esordienti: al suo primo anno da Allieva, Jolanda Sambi (in foto) ha indossato sulle sue spalle tre maglie tricolori e ha messo al collo altre due medaglie. Con le altre tre compagne di squadra del Calderara ha vinto il titolo italiano di inseguimento a squadre su pista, con la compagna di squadra Alessia Orsi si è aggiudicata il tricolore di Madison su pista (in entrambi i casi a Noto, in Sicilia), e infine in Veneto, a Cavaso del Tomba, si è presa l’oro nella cronometro a squadre su strada.

A completare gli ottimi risultati di Jolanda altre due medaglie ai campionati italiani su pista: l’argento nell’omnium e il bronzo nell’inseguimento individuale, oltre alla vittoria di squadra nella Coppa Italia. Sono tre gli appuntamenti cerchiati in rosso nel calendario agonistico del 2025: i due campionati italiani a cronometro (il 25 e 26 giugno), quelli in linea e, in caso di convocazione, gli europei.