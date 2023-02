"Schiaffi, insulti e uno mi colpì con una sedia"

Schiaffi, urla, insulti e pure una sedia utilizzata per colpire. Tutto per la richiesta di indossare una mascherina, quando ancora era obbligatorio in pieno lockdown. Sono scene da far west quelle descritte ieri durante l’udienza di un processo per una rissa avvenuta il 31 ottobre 2020, nel centralissimo bar Senio di Cotignola, con imputate cinque persone. Da una parte gli aficionados del locale e dall’altra tre ciclisti del Ravennate che quel giorno decisero di fare tappa lì, difesi dagli avvocati Maria Elena e Giulia Versari, Maria Nazzarena Barbarossa, Serafino Tabanelli e Paolo Giorgi. Per uno dei ciclisti è stato dato il via libera alla messa alla prova all’Ente protezione animali di Lugo, mentre per un altro non è ancora stato reperito l’ente. Intanto ieri il processo è andato avanti con rito ordinario per gli amici del bar Senio, tra i protagonisti della rissa. Davanti al giudice Antonella Guidomei e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, il primo a prendere la parola durante l’udienza di ieri è stato un settantenne cotignolese che ogni tanto frequenta il locale del paese e che si è ritrovato testimone di quel violento pomeriggio d’autunno del 2020. "Ero seduto a un tavolo sul piazzale davanti al bar Senio...