Scontro frontale tra auto sulla via Brisighellese, tre persone in ospedale

Avrebbe potuto avere conseguenze peggiori l’incidente stradale che si è verificato ieri mattina sulla via Brisighellese tra Errano e Brisighella. Due auto si sono scontrate frontalmente e tre persone sono finite in ospedale, per fortuna nessuna in condizioni gravi.

Poco prima delle 8 una Mazda CX 5 grigio scura, proveniente da Faenza, per cause al vaglio della Polizia locale della Unione della Romagna Faentina intervenuta sul posto per i rilievi, si è scontrata con una Kia Picanto bianca proveniente da Brisighella.

Alla guida delle auto c’erano due persone di mezza età che sono state trasportate in ospedale di Faenza con codici di bassa gravità. Ad avere la peggio è stata una ragazza diciottenne di Brisighella, che era seduta nel sedile dietro della Kia Picanto, che è stata trasportata all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena a bordo dell’elisoccorso con codice di media gravità.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale dell’Unione della Bassa Romagna e ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Faenza per fare uscire la ragazza dall’auto.