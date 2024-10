Scontro tra auto e furgone Amazon

È di tre feriti (due donne ed un uomo), tutti trasportati in ambulanza all’ospedale Umberto I° di Lugo, il bilancio del pauroso scontro tra un’auto e un furgone di Amazon, avvenuto ieri pomeriggio all’intersezione tra via Lunga Inferiore e via Chiese Catene, alle porte della frazione lughese di San Lorenzo.

L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 15, quando un 31enne rumeno che era volante di una Volvo XC60 e al cui fianco era seduta la moglie (sua coetanea), stava percorrendo via Lunga Inferiore in direzione Lugo. Giunto all’incrocio, dove per chi percorre via Chiese Catene è presente il segnale di Stop, è venuto a scontrarsi con un furgone di Amazon condotto da una ragazza di 26 anni che procedeva lungo via Chiese Catene con direzione di marcia via Fiumazzo-via Lunga Inferiore, e che quindi rispetto alla vettura proveniva dalla destra.

Sul posto, oltre a mezzi del 118 e alle pattuglie della Polizia locale, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo. Sia la coppia di coniugi che viaggiava sulla Volvo (entrambi residenti a Lugo) che la conducente del furgone sono stati trasportati, fortunatamente con codici di media gravità, all’ospedale di Lugo.

lu.sca.