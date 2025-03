Serata a tutto liscio giovedì con il duo Tagliata-Galliani

Quinto e ultimo appuntamento della terza edizione della rassegna CuCù (Curiosità Culturali), giovedì presso la sala di Palazzo Vecchio, a Bagnacavallo. Alle 21 Massimo Tagliata alla fisarmonica e Fabio Galliani alle ocarine saranno i protagonisti del concerto ’Un liscio in 2’, un viaggio tra esperienza, passione e ricordi legati al liscio e alla musica popolare emiliano-romagnola. Palazzo Vecchio si trova in piazza della Libertà 5. Ingresso 7 euro, gratis per gli under 18. Apertura porte alle ore 20. Info e prenotazioni:

333-7981563