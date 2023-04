Servillo canta Carosone

Gran finale stasera alle 21 al teatro Masini di Faenza per l’undicesima stagione di ERF&TeatroMasiniMusica con un personaggio molto amato dal pubblico italiano, Peppe Servillo, qui con il Solis String Quartet, tutti straordinari artisti di chiara origine campana, che insieme proporranno ‘Carosonamente’, un viaggio nella musica di Renato Carosone, nella vita colorata, ironica, spassionata che nel dopoguerra lui seppe cantare e interpretare.

Dopo ‘Presentimento’ e ‘Spassiunatamente’, con i quali Peppe Servillo e il Solis String Quartet hanno proposto capolavori della canzone classica napoletana, ‘Carosonamente’ è anche il loro nuovo album, uscito il 24 giugno scorso per Arealive|Believe. Un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, storie del popolo e dal popolo: dai classicissimi ‘Tu vuo’ fa l’americano’, ‘Torero’ e ‘’O sarracino’, passando per canzoni meno famose come ‘Tre guagliune e ‘nu mandolino’ a capolavori carichi d’ironia come ‘Pigliate ‘na pastiglia’ fino a raggiungere canzoni e testi melanconiche del dopoguerra come ‘Giacca rossa ‘e russetto’ e ‘T’aspetto ‘ e nove’. Come afferma Peppe Servillo, "si ride con le canzoni, ma non solo, Renato ci commuove, si commuove guardando con carezzevole ironia i suoi toreri, sarracini, americani. Carosone pensa con affetto la sua gente, con un umorismo semplice, dal basso, senza sarcasmo, senza potere, senza cattiveria nel sorriso".