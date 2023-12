Sfida a colpi di cocktail. E in gara c’è il ’Botanico’

Sarà il Botanico a rappresentare Faenza nella quarta edizione di ‘Icooktail Bartending Competition’, primo reality televisivo nazionale dedicato al mondo dei bartender, prodotto da Expi. Il cocktail bar faentino si contenderà la vittoria con altri 11 locali dell’Emilia Romagna in una gara a ‘colpi’ di cocktail. Il programma, in onda il mercoledì alle 21 sul digitale terrestre e sul canale Youtube di Teleromagna e successivamente sul canale 518 di Sky ‘Europa TV’, è iniziato il 22 novembre con le prime serate di selezione e mercoledì toccherà al Botanico.

Il team manfredo sarà composto da quattro bartender: oltre al frontman Michael Limoni, che preparerà i cocktail e che vanta molte vittorie in competizioni simili, parteciperanno anche Giacomo Ravaglia, Matteo Quintabà e Andrea Samorì. Il Botanico si giocherà con altri due sfidanti l’accesso alle semifinali di mercoledì 20 dove parteciperanno in 4 (si qualifica un bar a ogni puntata di selezione), mentre mercoledì 27 all’interno del Mercato Coperto di Ravenna ci sarà la finalissima tra due bar dove verrà eletto il miglior cocktail bar di Romagna.

A differenza delle scorse edizioni, la fase di selezione si terrà direttamente nei bar dove oltre alla qualità dei cocktail verranno considerati la location, le proposte dei cocktail in carta, il servizio, l’innovazione nella presentazione e nella proposta e la creatività. I due giudici del reality sono Jonathan di Vincenzo, noto a livello nazionale per essere il fondatore di The Noble Experiment di Santarcangelo, bartender e ambassador di diversi brand, e Federica Geirola, bar manager al Singer Palace di Roma e barlady molto famosa anche per stata la prima donna a svolgere questa professione in Arabia Saudita.

I giudici valuteranno i concorrenti attraverso un cocktail per l’aperitivo e uno post dinner, accompagnati in abbinamento con interpretazioni utilizzando pasticceria salata di Flamigni 1930. Il Botanico è uno dei locali di maggiore tendenza di Faenza e tra i più frequentati. Nato nel novembre del 2019 come cocktail bar, ha avviato poi anche un servizio catering. "L’idea di Botanico è stata sempre quella di offrire un prodotto differente e di qualità, oltre ovviamente ai soliti cocktail internazionali che restano grandi classici – afferma Limoni, uno dei soci insieme a Filippo Raggi e a Fabrizio Alpi –. Abbiamo sempre puntato sulla ricerca particolare degli ingredienti, sulla ricetta e sulla presentazione del cocktail".

Luca Del Favero