Simon Martin e la storia di Giovanni Berta. Ucciso in uno scontro fra fascisti e antifascisti

Prosegue alla Biblioteca Oriani la rassegna di presentazioni e incontri con gli autori ’InContemporanea. La storia si fa in biblioteca’, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna.

Alle 17.30 di domani pomeriggio si terrà la presentazione del volume di Simon Martin, ’Il martire. Storia di Giovanni Berta’ (Laterza 2024).

Il volume racconta, per la prima volta in modo esaustivo, la storia e il mito di Giovanni Berta, il giovane ucciso a Firenze nel febbraio del 1921 durante i violenti scontri che opposero fascisti e antifascisti per il controllo della città. Figlio di un industriale fiancheggiatore dello squadrismo, verosimilmente simpatizzante lui stesso del fascismo, non c’è però alcuna evidenza storica che il ventiseienne fiorentino fosse uno squadrista.

L’autore, già docente presso l’University College di Londra e l’Università Roma Tre, ne discuterà con la prof.ssa Paola S. Salvatori (Scuola Normale Superiore, Pisa) e il direttore della biblioteca ’Oriani’, Alessandro Luparini.