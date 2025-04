Sopralluogo di prefetto e questore col console britannico

Ieri il prefetto Raffaele Ricciardi, il questore Lucio Pennella e il console generale del Regno Unito Kassim Ramji si sono incontrati in prefettura, quindi hanno effettuato alcuni sopralluoghi lungo il percorso, in particolare in piazza del Popolo, per mettere a punto le varie tappe della visita dei reali inglesi in piena sicurezza.

Re Carlo e la consorte Camilla dovrebbero arrivare a Ravenna il 10 aprile in tarda mattinata e visitare piazza San Francesco diretti alla tomba di Dante. Qui potranno ascoltare la lettura di un canto della Commedia. Poi la regina consorte andrà al Museo Byron in via Cavour dove, al termine della visita, incontrerà alcuni gruppi di lettura. Camilla infatti ha fondato The Queen’s Reading Room, club del libro che si propone di promuovere la lettura in Inghilterra e non solo. Mentre la regina sarà al museo del celebre poeta inglese, il re potrà ammirare i mosaici patrimonio dell’Unesco di San Vitale e Galla Placidia. Quindi, nuovamente insieme, saranno in municipio per la cerimonia di commemorazione in occasione degli ottanta anni dalla liberazione nazifascista. In questa circostanza ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al termine scenderanno in piazza del Popolo dove saranno allestiti alcuni stand e dove potranno incontrare, tra gli altri, alcuni produttori e agricoltori alluvionati. La visita dovrebbe concludersi a metà pomeriggio.