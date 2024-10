Sottopalco, la mostra di ‘Zampa’

Una mostra fotografica che ripercorre le tappe più significative dell’ultimo decennio di attività professionale di Gianni Zampaglione, fotoreporter di Russi con alle spalle diverse collaborazioni in ambito giornalistico, teatrale, artistico, nonché con agenzie di moda e di spettacoli. Stiamo parlando di ‘Sottopalco’, esposizione visibile da domenica 20 ottobre a domenica 10 novembre negli spazi del ‘Binario’ di Cotignola, l’originale e accogliente teatro ricavato dalla ristrutturazione di un ex magazzino merci della locale stazione ferroviaria.

Un centinaio le foto esposte – di diversi formati, tra cui alcune gigantografie –, suddivise in tre sezioni. Una include alcuni degli eventi salienti della decennale collaborazione di Zampaglione con lo stesso teatro Binario, implementando quella permanente, già presente da tempo, dedicata ai vari spettacoli andati in scena nel corso degli anni negli spazi di viale Vassura. Una seconda sezione propone invece alcuni degli scatti più significativi effettuati dal fotoreporter russiano in occasione di varie performances, sempre nell’ultimo decennio, che hanno visto protagonista la sua concittadina Elena Bucci, una delle attrici più interessanti e riconosciute del panorama teatrale contemporaneo, nonché de ‘Le Belle Bandiere’, ossia la compagnia teatrale nata nel 1993 su progetto e direzione artistica della stessa Bucci e di Marco Sgrosso. Infine una terza sezione è dedicata ai concerti che Gianni Zampaglione ha immortalato dal 2014 a oggi in diversi teatri della nostra provincia, compresi un paio di excursus al ‘Porretta Soul festival’ e al ‘Pistoia Blues Festival’. La mostra, a cura di Gianni Zampaglione in collaborazione con l’associazione ‘Cambio Binario’ e con il patrocinio del Comune di Cotignola e della Regione Emilia-Romagna, sarà aperta al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20 (la domenica anche dalle 10 alle 12). "‘Zampa’ – commenta Elena Bucci, alla quale, come detto, è dedicata una sezione della mostra fotografica – è uno di noi, anche se sta sotto, fuori, giù da palco. Con gli occhi, il cuore e la sua maestria, danza con noi e si vede. Nelle sue foto passano non solo lo spettacolo, gli attori, le luci. Passa anche la vita".

Luigi Scardovi