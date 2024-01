Spaccata in un’autonoleggio

Il vetro completamente in frantumi, la porta aperta. Nella giornata di ieri è stata rilevata una spaccata in via Trieste, nell’ufficio del servizio di noleggio auto PlayaRent.it. Non è ancora chiaro quando precisamente sia avvenuta la spaccata: l’episodio è stato segnalato nella serata di ieri da un utente che si era recato lì per riconsegnare un’auto. Sul posto è poi intervenuta la polizia per i rilievi del caso.

Nella serata di ieri la porta si presentava aperta, presumibilmente dopo essere stata ripetutamente colpita con un oggetto pesante per accedere all’interno. Non è ancora chiaro se sia stato portato via qualcosa e nel caso l’ammontare del furto.