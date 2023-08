S.Pietro in Vincoli, consiglio territoriale Fontana si dimette da presidente

Palmiro Fontana, presidente del Consiglio Territoriale dell’area di San Pietro in Vincoli lascerà l’incarico e verrà sostituito dal consigliere Nicola Staloni.

"In questi sei anni – dichiara Fontana – abbiamo portato a termine diverse opere attese da anni come l’EcoArea e la copertura della piastra a San Pietro in Campiano, tutt’ora in corso e in fase di completamento; il parcheggio adiacente al plesso scolastico di San Pietro in Vincoli, i cui lavori sono iniziati i primi di luglio. Inoltre sono state inserite a bilancio 2023 altre opere importanti e attese quali la pista ciclabile Carraie-Santo Stefano e la riqualificazione di piazza Bovio a Santo Stefano. A questo proposito è già stato fissato un incontro col Comitato cittadino e l’assessora Del Conte a fine settembre".

"A bilancio – continua Fontana – sono state inserite anche la manutenzione straordinaria di via Acquara superiore a Bastia e l’ultimo tratto di via Lunga a Osteria, la pista ciclabile San Pietro in Vincoli – San Pietro in Campiano e San Pietro in Vincoli - Gambellara. Infine, ma non ultima per importanza, è stata portata avanti l’estensione della rete acqua alle case sparse, inoltrando entro il 31 dicembre 2022 le richieste pervenute ad Atesir. Avendo portato a termine questi progetti che avevano iniziato l’iter burocratico nello scorso mandato, ho quindi deciso di dimettermi da presidente del Consiglio Territoriale".