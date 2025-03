Supermercato Eurospar. Da martedì via ai colloqui

Si prepara a partire la campagna di assunzioni per il nuovo supermercato Eurospar che sorgerà nell’area dell’ex Amga di Ravenna, tra via di Roma e via Venezia. Per il punto vendita sono previste una quarantina di assunzioni e sono tanti i profili richiesti: chi è interessato può presentarsi dal 25 al 28 marzo presso il parcheggio dell’Eurospar Ravenna Romea (via Romea 148) dalle 11 alle 18 al camper ufficiale Despar. Oltre alla consegna dei curriculum, sarà possibile fissare i colloqui conoscitivi. In particolare, per il punto vendita di nuova apertura si ricercano candidati di esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata, ma anche, spiega l’azienda, "persone motivate a intraprendere un nuovo percorso professionale". Inoltre una seconda fase di colloqui è già programmata dal 13 al 16 maggio 2025.

"Ravenna resta una delle nostre città del cuore e il punto vendita che apriremo entro l’anno rappresenterà per la nostra azienda un fiore all’occhiello, in un territorio nel quale vogliamo continuare a investire. – spiega Alessandro Urban,direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna –. Il contesto in cui andiamo ad aprire è di grande valore storico e crediamo fortemente che il progetto che ci coinvolge potrà restituire grande bellezza e rigenerazione per tutta la città attraverso un’importante opera di riqualificazione e valorizzazione che riguarda una zona lasciata per anni ferma".

I lavori del supermercato sono già iniziati in una zona dal contesto circostante prevalentemente residenziale con un tessuto edilizio eterogeneo consolidatosi a partire dai primi anni del 1900. L’area è stata per molti anni, a partire dall’insediamento della fabbrica del gas nel 1863, destinata a uso esclusivo di attività economico-produttive fino alla fine del secolo scorso. La superficie di vendita del nuovo supermercato sarà di circa 1.000 metri quadrati. L’inaugurazione è prevista entro la fine del 2025.