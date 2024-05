Surgital, produzione per oltre 123 milioni. Nel 2023 il bilancio è cresciuto del 15%

Surgital cresce del 15% nel 2023. Lo ha annunciato ieri la ditta di Lavezzola: "La prima azienda italiana produttrice di pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati e sughi in pepite surgelati – si legge nella nota del gruppo – chiude positivamente il bilancio consolidato 2023, con un incremento del +15% rispetto all’esercizio precedente. Il valore della produzione di Gruppo è di 123 milioni e 300mila euro (55% Italia e 45% estero); l’utile netto di esercizio è 11,8 milioni, con Ebitda a 21,5 milioni, pari al 18% dei ricavi che tra il ‘21 e il ‘23 hanno visto un incremento superiore al 50%. Anche le esportazioni hanno registrato una crescita del 16% rispetto all’anno precedente, confermando il successo dell’espansione internazionale dell’azienda romagnola".

Grande soddisfazione per i vertici dell’azienda, col direttore commerciale e membro del consiglio d’amministrazione Massimiliano Bacchini che commenta: "Il mercato dei consumi alimentari fuori casa è in continua evoluzione, questo ci ha aiutato certamente a raggiungere e superare gli obiettivi di budget che ci siamo posti. Anche i food trend stanno cambiando, i prodotti plant-based ne sono l’esempio più evidente. Per questo investiamo in modo importante nella ricerca; solo nel triennio 2021-2023 abbiamo investito più di 5 milioni di euro e circa 73mila ore di lavoro in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design".