Tir si ribalta in autostrada, lunghe code

Un tir ribaltato, code chilometriche e per fortuna nessuna seria conseguenza. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri poco dopo le 12 intorno al chilometro 69 dell’autostrada A14, tra il casello di Forlì e lo svincolo di Faenza, in direzione nord, in un tratto delineato dalle strisce continue gialle tra le corsie. Un autoarticolato con rimorchio recante le insegne di una cooperativa di trasporti pesarese, per cause in corso di accertamento, ha toccato la barriera antirumore posta oltre la corsia di emergenza e proseguendo la propria corsa per successivi cinquanta metri si è ribaltato orizzontalmente perdendo il carico e ostruendo ogni passaggio per i veicoli che procedevano in direzione Ancona-Bologna. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi con almeno sette equipaggi della Polizia Stradale gestiti dal Centro Operativo Autostradale di Bologna intervenuti, oltre a due squadre di Vigili del Fuoco del comando di Forlì, e l’autoambulanza della Croce Rossa Italiana in servizio per il 118 Romagna. Nessun altro mezzo è stato coinvolto, e l’autotrasportatore alla guida del camion, trasferito all’ospedale di Faenza per gli accertamenti del caso, non avrebbe riportato gravi lesioni. Gli esiti dell’incidente tuttavia sono stati critici per la viabilità. Lunghe code si sono create lungo la direttrice autostradale ben oltre il casello di Forlì, e si è resa necessaria la chiusura dello svincolo per diverse ore. Solo alle 14,30 per mezzo dell’intervento di un camion-gru è stato possibile spostare l’autoarticolato riaprendo così la circolazione in direzione Bologna. Nelle ore successive il camion è stato rimosso, ma fino al tardo pomeriggio la circolazione è proseguita in direzione nord su una sola carreggiata, con relativa formazione di code, e anche in direzione sud si sono verificati rallentamenti. Fino alla prima serata si è avvicendato sul posto il personale di Autostrade per l’Italia coordinato dalla Direzione di Tronco di Bologna che ha operato per la messa in sicurezza e il ripristino dell’incidente.

d.v.