‘To be a choir’ al parco Teodorico Una notte per cantare Questa sera gli allievi e gli insegnanti della scuola di musica Centro Mousikè si esibiranno al Parco Teodorico con il concerto del coro "To be choir". L'ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto alle scuole di musica colpite dall'alluvione. Prenotazioni per la cena al 393-0861447.