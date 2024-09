Traversara di Bagnacavallo: il Lamone rompe l’argine, gente sui tetti attende l’arrivo degli elicotteri. Due dispersi. Il video

Ravenna, 19 settembre 2024 – Situazione drammatica a Traversara di Bagnacavallo (Ravenna) per una nuova esondazione del fiume Lamone, che ha rotto gli argini. Allagamenti a valle, verso Villanova e Gloria. Ci sono due dispersi. Persone bloccate sui tetti, elicotteri in volo per soccorrere le persone. Il sindaco Matteo Giacomoni invita le persone a evacuare i piani terra e a non spostarsi.

La rottura dell'argine del Lamone a Traversara "ha determinato una fortissima situazione di pericolo in tutto il territorio a nord del Lamone sia nel territorio del comune di Bagnacavallo che nel territorio del comune di Ravenna", scrive il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, che ha disposto l'evacuazione totale per i residenti nel perimetro delineato da alcune strade: la sp 24 via Basilica, via Reale ss16, confine comunale e canale destra Reno.