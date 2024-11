Turismo da rilanciare: "Incentivi fiscali e più formazione"

Mancano poche ore alle elezioni regionali, con urne aperte domenica 17 (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 (7-15) e Chiara Francesconi, candidata nella circoscrizione di Ravenna per Azione nella lista Emilia-Romagna Futura, torna sul tema del turismo, settore "tra i più colpiti dalla pandemia e dagli eventi climatici inaspettati non solo in termini economici, ma anche perché si sta verificando una rivoluzione culturale che richiede uno sforzo da parte degli operatori e istituzioni". Tra gli obiettivi per aiutare il turismo "occorre ridurre la pressione fiscale in capo alle imprese, potenziare la formazione supportando chi investe nella riqualificazione della forza lavoro, fornire incentivi per la riqualificazione delle strutture".