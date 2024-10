Tutta la forza di Maie: "Primo semestre positivo"

Oltre 50 anni di esperienza nel settore del movimento terra e la volontà di espandersi guardando al vicino Veneto. Era il 1971 quando Giandomenico Martini fondava Maie (con sede a Fornace Zarattini, Ravenna) e oggi punto di riferimento nella distribuzione e nell’assistenza di macchine movimento terra e per la pavimentazione stradale di marchi prestigiosi quali Case, Bomag, Manitou, Mecalac e Sbm.

Oggi, con oltre 50 anni di esperienza, l’azienda non solo tiene il passo nel mercato, ma rinnova il proprio slancio con una nuova immagine che vuole rafforzarne il posizionamento: "Tutta la forza che serve" è il messaggio che accompagna un marchio tutto nuovo, per affermare una realtà consolidata che punta a confermare nel 2024 un fatturato di circa 50 milioni di euro, nonostante una flessione della domanda superiore al 20% rispetto all’anno precedente. "I risultati del primo semestre confermano l’andamento e le possibilità di raggiungere l’ambizioso obiettivo".

La ’forza’ di Maie è quella di un team, che oggi conta 53 dipendenti e una presenza in 6 regioni italiane con 4 sedi commerciali, una rete vendita in costante ampliamento e un network di 15 officine autorizzate e specializzate; quella delle macchine (oltre 650 vendute nell’ultimo anno e più di 270 nella flotta noleggio), ma anche quella dei servizi offerti, con 2.600 interventi all’anno di riparazione e manutenzione e circa 50mila ricambi movimentati.

In questo contesto la società continua a progettare il futuro, con la prossima apertura di una nuova sede operativa in Veneto, in provincia di Vicenza, che consolida la presenza dell’azienda nel Nord Est del paese. Inoltre entro la fine del 2024 sarà installato un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’headquarter di Ravenna di in grado di consentire l’autosufficienza energetica. "Nonostante l’andamento complessivo del nostro settore non sia oggi stabile -afferma Antonio Conte, amministratore delegato Maie – continueremo a crescere, sia a livello economico che di presenza sul mercato, diventando una realtà sempre più conosciuta e affidabile, un vero e proprio partner full provider. Con la nuova comunicazione vogliamo affermare proprio questi aspetti, nei confronti del team, dei partner e dei clienti, che rappresentano la nostra più grande ‘forza’".

Giorgio Costa