Tutti in acqua a caccia dell’anello

Siamo arrivati alla giornata clou dello Sposalizio del mare di Cervia. La domenica è dedicata all’attesa celebrazione dell’antico rito in mare e alla sfida della pesca dell’anello dove i giovani cervesi si contendono il trofeo’, che promette fortuna e prosperità.

Alla mattina, in piazzale dei Salinari alle ore 10, è organizzato il Trofeo dell’Anello, torneo di tiro con l’arco a cura del Gruppo di Cervia di Arcieri Città di Rimini Seven Arrows. Alle 10.30, la Passeggiata patrimoniale “Mare e Pesca”, con ritrovo alla Torre San Michele, a cura dell’associazione F.E.S.T.A., per scoprire le tradizioni locali legate al mare.

Dalle ore 16.30, in piazza Garibaldi, l’esibizione di sbandieratori, musici e alfieri, in rappresentanza dei rioni del palio del Niballo di Faenza e la sfilata dei figuranti in costumi storici precedono la benedizione solenne dell’anello da parte dell’Arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni, con accompagnamento musicale a cura del Coro Ad Novas.

Alle ore 17.15 il Corteo storico dei figuranti e delle autorità si muoverà verso il porto canale, dove tra la folla festante le barche aspettano di uscire in mare aperto per rinnovare l’antico rito del matrimonio con l’Adriatico. A indossare i costumi della Dama dell’Anello e del Podestà saranno anche in questo caso gli atleti Ilary Fontana e Serio Goffi. Sarà possibile seguire la cerimonia in mare sui due maxischermo, allestiti in piazza Garibaldi e nei pressi del Porto Turistico, sul Lungomare D’Annunzio, dove sarà trasmesso l’evento ripreso per la diretta Facebook.

I biglietti per le motonavi sono acquistabili solo online sui siti www.discovercervia.com e www.turismo.comunecervia.it. Prezzi: interi 5 euro, ridotti (bambini fino a 10 anni) 3 euro; il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza alla Casa di Riposo Busignani.