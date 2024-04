Uccide una donna dandole fuoco: arrestato a Ravenna

Ravenna, 13 aprile 2024 – Ha dato fuoco a una donna in Marocco, che poi è morta: con questa terribile accusa è stato arrestato a Ravenna un uomo con passaporto spagnolo che si era rivolto all’ufficio immigrazione per ricevere lo status di rifugiato, anche se non aveva dichiarato per quale motivo lo richiedeva.

Scavando sulla storia dell’uomo, è stato scoperto che era irregolare in Italia e che solo da pochi giorni aveva trovato un alloggio nell’abitazione di una conoscente. Sul suo conto Interpol aveva inserito recentemente un alert in quanto ritenuto pericoloso, risultando ricercato dalle autorità del Marocco.

Le ulteriori indagini squadra mobile hanno svelato il motivo per il quale sull’uomo pendeva una richiesta di arresto internazionale delle autorità marocchine: l’uomo è ricercato per omicidio. Secondo le accuse, infatti, avrebbe cosparso di liquido infiammabile una donna dandole fuoco, la quale è morta poco dopo.

Sono stati attivati i canali di cooperazione internazionale di polizia per avere conferma del provvedimento. Al termine delle procedure di identificazione, l'uomo è stato condotto in carcere, a disposizione delle autorità per l'avvio delle procedure di estradizione verso il Marocco.