Ravenna, incontro con ‘Ultima generazione’ al ristorante Amaranto

La ricercatrice Maria Letizia Ruello

Ravenna, 26 febbraio 2023 – Domani, lunedì 27 febbraio, alle ore 19, il ristorante Amaranto in via Mura di San Vitale 10 a Ravenna ospiterà un incontro con ‘Ultima generazione’. Il gruppo ha diviso l’opinione pubblica negli ultimi mesi: attraverso azioni di disobbedienza civile non violenta, il gruppo, composto da persone di tutte le età, si batte per chiedere al governo di agire concretamente sui pericoli imminenti portati dal cambiamento climatico.

Con vari sedi e nomi in tutta Europa, ‘Ultima generazione’ ha fatto molto discutere con le sue azioni fuori da teatri, musei e nelle strade di tutta Italia.

All’incontro sarà presente anche Maria Letizia Ruello, ricercatrice in scienza e tecnologia dei materiali dell’Università Politecnica delle Marche e membro di ‘Ultima Generazione’ dall’anno scorso. Ruella ne approfitterà per raccontare al pubblico le intenzioni del gruppo, il perché di certe azioni, come partecipare attivamente.