Un doppio evento per festeggiare Rossini. Domani due concerti della scuola Malerbi

Un doppio evento musicale celebrerà domani a Lugo il 233° compleanno di Gioachino Rossini e il suo rapporto con Giuseppe e Luigi Malerbi, che ne furono gli insegnanti durante il suo soggiorno a Lugo tra il 1802 e il 1804.

Proprio la scuola di musica Malerbi ha organizzato due concerti dedicati al grande compositore, che nacque a Pesaro il 29 febbraio del 1792 da padre lughese, coinvolgendo per entrambi il medesimo trio, composto dal soprano Jennifer Turri, dall’attore Davide Matterazzo come voce recitante e dal pianista Ludovico Falqui Massidda, che è anche uno dei docenti della scuola di musica.

Si partirà alle 11 alla scuola primaria ’Codazzi-Gardenghi’, in via dei Melandri, con uno spettacolo riservato ai bambini. Nello specifico verrà proposto il racconto, con alcune arie, dell’opera ’Il barbiere di Siviglia’, uno dei più conosciuti capolavori di Rossini.

Alle 20.30 invece, nel teatrino di Villa Malerbi, in via Emaldi 51, lo stesso trio si esibirà in brani tratti da varie opere come ’Il turco in Italia’, ’Il barbiere di Siviglia’, ’L’assedio di Corinto’, ’La Francesca da Rimini’ e dalle ’Soirée musicales’.

Questo duplice appuntamento si inserisce nel solco già tracciato da anni che vede la scuola Malerbi svolgere nelle altre scuole lughesi laboratori di avvicinamento alla musica per tutte le classi e contempo porta avanti la valorizzazione di villa Malerbi come luogo di spettacolo.

L’ingresso allo spettacolo serale a Villa Malerbi è gratuito, con obbligo di prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: malerbi@comune.lugo.ra.it 389-1954270