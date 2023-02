Un fiume di skater in via Cavour "Ora vogliamo un impianto nostro"

È stata un successo la serata dedicata allo skate dal cinema Mariani, nell’ambito del ciclo ‘Finalmente è giovedì’. Erano più di cinquanta gli skaters che giovedì sera si sono dati appuntamento a Porta Adriana per raggiungere a bordo delle proprie tavole il cinema del centro di Ravenna percorrendo come un fiume via Cavour. Più di cinquanta skaters di ogni età, provenienti da ogni angolo della provincia, tutti animati dalla voglia di stare insieme e di far sentire la loro voce per avere uno spazio dedicato. Il film ‘Thrashin, corsa al massacro’, infatti, è stato preceduto da una piccola introduzione portata avanti da Giorgio Zattoni ed Enrico Gaudenzi, i quali si sono fatti portavoce di quella che è diventata un’esigenza per gli appassionati di questa disciplina: realizzare uno skatepark a Ravenna.

"È da quasi trent’anni che spingiamo per avere uno skatepark in città – ha spiegato Zattoni –. Tutto ciò che siamo riusciti a realizzare l’abbiamo fatto senza l’aiuto di nessuno. Adesso le energie stanno finendo e abbiamo bisogno di un segnale da parte dell’Amministrazione comunale". Gaudenzi è anch’egli uno skater di vecchia data, che ha iniziato con Zattoni e che porta avanti questa passione ancora adesso. Insieme a Zattoni e a Marco Morigi, il quale non ha potuto essere presente alla serata, hanno deciso di far sentire in modo concreto la loro voce. "Ci siamo dati un obiettivo – ha spiegato Gaudenzi –. Abbiamo deciso di accelerare i tempi e qualche incontro positivo con l’Amministrazione c’è stato. Si è aperta una piccola porta, ora vogliamo che questa venga spalancata. Lo skateboard può essere considerato uno sport a tutti gli effetti, anche se non ha i tesserati di basket e calcio. È diventato anche sport olimpico, dunque ha la stessa dignità delle altre discipline e ha bisogno di strutture". I tre ragazzi hanno pensato a una raccolta di firme online per dare voce a questa esigenza. La petizione sarà pubblicata a breve e per avere notizie e aggiornamenti in merito, sarà sufficiente seguire le pagine social dell’associazione Marianna Skatepark Asd.

