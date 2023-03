Un lughese porta in auto mezza Europa

A 27 anni, il lughese Francesco Righetti è già un manager di indubbio successo. La sua guida, come amministratore delegato, ha permesso di aumentare il fatturato di Limolane, leader tra le piattaforme digitali di mobilità NCC - noleggio con conducente, di quasi tre volte e mezzo in soli 9 mesi. La start up, nata in Italia, offre il servizio ad aziende e privati dal 2021, anno in cui è stata fondata a seguito di un venture building tra Gellify, innovation factory di Casalecchio di Reno e una realtà tradizionale operativa ne settore. Oggi la startup conta 1.350 aziende NCC e più di 3.000 conducenti in tutta Italia. Righetti, figlio di una impiegata pubblica e di un ragioniere, dopo una Laurea in International Management e gli studi di Business Administration a Bologna, ricopre prima il ruolo di Investment Analyst e poi di Investment Manager in Gellify per transitare, nel 2022 in Limolane nel ruolo di Ceo con l’obiettivo di innovare il mondo della mobilità premium. Oggi Righetti ha raccolto un investimento di 4 milioni di euro per consolidare la posizione in Italia ed espandersi all’estero, in particolare verso Gran Bretagna e Francia. "Il percorso fatto in questi anni mi rende orgoglioso e felice – confessa Rihgetti. "Vengo da un paesino e l’esperienza di studio maturata all’estero è stata sicuramente di impatto sulla mia carriera. Ho sempre ricercato le challenge, le possibilità, e riuscire a creare qualcosa di innovativo nell’ambito della mobilità business coniugando la digitalizzazione al senso di community, è stato per me davvero importante. Il settore è stato profondamente colpito dal Covid. Molte imprese hanno chiuso, alcune sono sopravvissute ma ora il mercato si è completamente ripreso. Per offrire un servizio di alta qualità abbiamo creato anche una Academy, un percorso formativo dedicato non solo agli aspetti inerenti il lavoro in senso stretto ma anche alla gestione aziendale. Forniamo nozioni – sottolinea – per organizzare una attività di impresa sostenibile nel post Covid". Diviso fra Milano, Londra e Parigi, Righetti cerca di tornare a Lugo, dove la sua famiglia continua a vivere, durante i weekend. "Mi piacciono i cappelletti – conferma –. Sono legatissimo alla mia terra in cui cerco di tornare il più possibile. Ho cercato di andare all’estero perché è il mondo più legato ai miei studi ma è evidente che Lugo oggi con le opportunità che offre – penso al corso universitario di meccatronica e alla presenza di aziende qualificate – possa restituire ai giovani dei percorsi di carriera interessanti".

L’attenzione di Righetti è al momento concentrata sul futuro di Limolane e della LiMO Academy, attraverso la quale la start up intende creare delle nuove figure professionali certificate per supportare la crescita economica della categoria e creare nuove opportunità di lavoro. "Ai ragazzi dico di stare sempre con gli occhi bene aperti per intercettare le opportunità e soprattutto di circondarsi di persone con più esperienza. C’è una cosa che ho provato sulla mia pelle – conclude – e che voglio condividere. E’ importante non farsi mai farsi fermare dalla giovane età. Bisogna avere il coraggio di buttare il cuore oltre l’ostacolo e di seguire le proprie aspirazioni".

Monia Savioli