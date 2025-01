Un punto digitale a CittAttiva

Un nuovo sportello digitale: un luogo in cui richiedere informazioni o supporto per l’accesso e l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali come lo Spid, aiuto nell’uso di smartphone o computer o come e dove compilare le pratiche da inviare online alla pubblica amministrazione. Da oggi il nuovo Punto digitale facile, che offre un servizio gratuito, sarà attivo a CittAttiva, in via Carducci 16, aperto il martedì dalle 14 alle 19 e il mercoledì dalle 8 alle 13. A gestirlo persone specificatamente formate.

Il Punto digitale a CittAttiva diventerà uno degli otto del progetto Digitale facile che il Comune ha attivato a seguito di uno specifico accordo con la Regione per facilitare l’accesso al digitale. L’obiettivo è diffondere le competenze digitali tra i cittadini, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e promuovere il diritto alla cittadinanza digitale attiva. Chiunque può prendere un appuntamento e prenotare un incontro in uno dei punti di facilitazione, oltre a richiedere di partecipare a corsi di formazione su specifiche tematiche. Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 0544 482482 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 al numero verde 800 141147 oppure accedere direttamente al sito di prenotazione https://affluences.com/digitale-facile-ravenna.

È possibile anche andare direttamente a Cittattiva il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13, oppure chiamare a 0544 482052.