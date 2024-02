Un tecnico per la supervisione

L’azienda Ingallina srl, che esegue lavorazioni di manutenzione ed estensione di reti acqua, gas o fognature e teleriscaldamento, presso cantieri a Lugo e provincia e Imola e provincia, sta cercando un tecnico – l’offerta è valida sino al 1 marzo – che si occupi di organizzazione, supervisione e controllo delle attività di squadra durante le opere di scavo e reinterro, di ripristino e realizzazione di reti e allacciamenti idrici, fognari nell’ambito di contratto di pronto intervento su reti, della gestione e ricezione delle chiamate di pronto intervento. Inoltre che si prenda cura dell’organizzazione delle squadre di lavoro e dei turni di reperibilità, della valutazione delle scorte di magazzino e della richiesta ordini per fabbisogno ad ufficio acquisti, vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza e corretto uso dei DPI da parte degli operai. Ma anche di rilievi e sopralluoghi, elaborati grafici delle lavorazioni eseguite. Viene richiesto il possesso della patente B, la licenza di scuola media inferiore, l’essere automuniti, la conoscenza di Autocad e del pacchetto Office, la disponibilità alla formazione sul gestionale di cantiere. È preferibile un’esperienza nella mansione, il titolo di Geometra o una formazione come Tecnico di cantiere. Il contratto offerto è a tempo determinato con possibilità di conferma. Benefit offerti: tablet, telefono e auto aziendale. L’orario è a tempo pieno dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 12 e dalle 13 alle 16,30, il giorno di riposo è la domenica ma è richiesta la disponibilità al servizio di reperibilità. Sono possibili trasferte in provincia di Rimini. L’azienda darà preferenza a candidati di età inferiore ai 36 anni e di sesso femminile ai sensi dell’art.47, comma 4, del DL 31 maggio 2021 n.77, in ottemperanza all’obbligo di assicurare l’occupazione di quote giovanili e femminili negli appalti del PNRR.