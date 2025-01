Vai Consar, ora non ti fermare . A Porto Viro per riscattare l’andata

La Consar Ravenna, difende oggi nella trasferta di Porto Viro la leadership nel campionato di serie A2. Il sestetto di coach Antonio Valentini (fischio d’inizio alle 19; arbitri Marotta e Marigliano; diretta in chiaro su volleyballworld.tv) parte dunque con l’obiettivo di conservare il 1° posto a quota 39 punti (14 vittorie e 3 sconfitte), che divide con Brescia (13 vittorie e 4 sconfitte). I giallorossi sono reduci da 8 vittorie di fila e vantano 3 punti di margine su Prata, sconfitta otto giorni fa in casa, ma anche 8 su Acicastello, che è al quarto posto. Porto Viro invece, dopo 4 giornate del girone di ritorno, è al nono° posto con 22 punti, frutto di 7 vittorie e 10 sconfitte. I polesani vengono da 4 ko consecutivi, con appena un punto raggranellato. I favori del pronostico sono tutti dalla parte della capolista, ma c’è quantomeno il precedente dell’andata che non può essere trascurato.

In quella occasione, Porto Viro espugnò 3-2 il Pala de André al termine di una battaglia durata 2 ore e mezza, caratterizzata dal decisivo ingresso dello schiacciatore Magliano nel terzo set per Ferreira Silva. Dopo quello scivolone, Ravenna ha perso solo con Brescia e Pineto. La buona notizia in casa ravennate è il recupero di Zlatanov, costretto al forfait nel vittorioso match contro Prata. Risolto il problema determinato da una pallonata in un occhio, il sedicenne schiacciatore figlio d’arte è tornato a disposizione e si giocherà il posto da titolare con Feri, che ovviamente parte favorito dopo la buona prestazione nello scontro diretto coi friulani.

"È vero che sta attraversando un periodo di difficoltà – ha commentato coach Valentini – ma Porto Viro resta comunque una buona squadra, che ha mostrato più volte di saper giocare una buona pallavolo. Sappiamo e ricordiamo bene com’è finita la partita d’andata. Basta questo per affrontare il match con la massima attenzione. Loro vorranno fare di tutto per uscire da una situazione difficile, come è normale che sia, e noi dobbiamo stare ancora di più attenti. Abbiamo fatto una settimana di buon lavoro, recuperiamo Zlatanov, ma in queste partite basta pochissimo per perdere la rotta. Ormai il campionato ci ha detto tanto sotto questo punto di vista. Scenderemo in campo tranquilli, sereni e consapevoli, come sempre, delle difficoltà che ogni partita presenta".

Porto Viro, allenato da Daniele Morato, è in crisi di risultati, ma in casa ha battuto 3-1 Acicastello. Nel sestetto titolare trovano abitualmente posto l’alzatore Santambrogio, schierato in diagonale con l’opposto italo cubano Arguelles; il carioca Ferreira Silva e l’ellenico Andreopoulos alla mano; Eccher e Sperandio al centro; Morgese libero. Lo schiacciatore 2005 Magliano e l’opposto Bellia sono i primi cambi.